TƏBİB о состоянии младенца, родившегося в метро

Состояние новорождённого, появившегося на свет 8 августа на станции метро «20 Января», продолжает улучшаться.

Как передает 1news.az, об этом Report сообщили в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) в ответ на официальный запрос.

Согласно предоставленной информации, младенец, ранее находившийся на аппарате искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) в отделении реанимации новорождённых, переведён на респираторную поддержку с использованием кислородной маски. Его состояние продолжает стабильно улучшаться.

«Ребёнок получает грудное вскармливание и хорошо усваивает пищу. Дополнительно проводится парентеральное питание. В то же время лабораторные анализы выявили рост инфекционных показателей, что потребовало назначения интенсивной терапии», — сообщили в TƏBİB.

Состояние матери оценивается как стабильное, её лечение продолжается в отделении патологии беременности.

Напомним, что новорождённый мальчик появился на свет 8 августа на станции метро «20 Января» Бакинского метрополитена.