В Турции планируют отказаться от шведского стола и ограничить завтраки в отелях

Правительство Турции запускает новый этап борьбы с продовольственными отходами.

По инициативе Совета по сельскому хозяйству и продовольственной политике при президенте Турции планируется отказаться от системы «всё включено» в отелях и традиционного разнообразного завтрака с обязательным количеством порций на человека - вместо этого будет введена система «выбери своё блюдо», чтобы минимизировать пищевые отходы, сообщает 1news.az со ссылкой на Sabah.

По данным Фонда по предотвращению пищевых потерь в Турции, ежегодно в стране выбрасывается около 23 миллионов тонн продуктов, из которых примерно 35% фруктов и овощей не доходят до стола. Значительная часть еды, включая хлеб - около 12 миллионов штук ежедневно, - выбрасывается без использования.

Члены совета отмечают, что половина продуктов, подаваемых в отелях на завтраках, остаётся невостребованной и выбрасывается. Отмечается, что также распространена практика, когда заведения настаивают на подаче порций по числу гостей, даже если меньшее количество блюд могло бы насытить компанию - это приводит к значительному излишнему потреблению и отходам.

В случае введения новых правил рестораны и отели будут обязаны отказаться от навязывания количества порций на человека. Гости смогут заказывать только те блюда, которые собираются съесть - нарушения будут контролироваться Торговым министерством и наказываться штрафами.

Подчеркивается, что цель новых мер - сократить расточительство, снизить инфляцию на продукты питания и бороться с глобальной проблемой голода и недоедания.

