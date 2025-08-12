В Нахчыване приостановили деятельность хлебопекарни - ФОТО

В Нахчыване приостановлена деятельность хлебопекарни.

Как сообщает 1news.az, во время мер государственного контроля, проведённых Агентством продовольственной безопасности Нахчыванской Автономной Республики, на предприятии по производству хлеба, принадлежащем Сафарову Замигу Сахиб оглу и расположенном по адресу: город Нахчыван, ул. А.Алиева, 46, были выявлены нарушения гигиенических правил, отсутствие дезинфекционных работ, несоблюдение температурного режима, непрохождение медицинского осмотра сотрудниками, а также повреждение потолка и пола.

Для устранения выявленных недостатков были даны соответствующие указания, и деятельность предприятия была приостановлена до тех пор, пока нарушения не будут устранены.