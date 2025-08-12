 Спортсмен из Италии умер на Всемирных играх | 1news.az | Новости
Спорт

Спортсмен из Италии умер на Всемирных играх

First News Media16:25 - Сегодня
Спортсмен из Италии умер на Всемирных играх

Итальянский спортсмен-ориентировщик Маттиа Дебертолис скончался на 30-м году жизни после того, как потерял сознание во время соревнований на Всемирных играх в Чэнду, Китай. Трагический инцидент произошёл в пятницу, 8 августа, во время финального забега на среднюю дистанцию среди мужчин.

По информации организаторов, 29-летний спортсмен был найден без сознания на трассе и незамедлительно доставлен в одно из ведущих медицинских учреждений города. Несмотря на усилия врачей, Дебертолис скончался во вторник, спустя четыре дня после происшествия. Причина смерти на данный момент остаётся неизвестной. Стоит отметить, что во время забега в Чэнду температура воздуха превышала 30 градусов.

По данным организаторов, Дебертолис оказался одним из 12 спортсменов, не завершивших дистанцию.

Президент Международной федерации спортивного ориентирования (IOF) Том Холлоуэлл выразил глубокие соболезнования в связи с трагедией:

«Я не в состоянии адекватно описать всю глубину печали, которую мы испытываем. Маттиа был не только выдающимся спортсменом, но и уважаемым человеком в нашем сообществе».

Маттиа Дебертолис представлял сборную Италии и добился значительных результатов на международной арене.

В 2022 году он занял пятое место в финале чемпионата мира. Помимо спортивной карьеры, он имел квалификацию инженера-строителя и проживал в Швеции, где обучался в аспирантуре Стокгольмского университета.

Источник: BBC

Джамиля Суджадинова

