 Азербайджанские борцы завоевали шесть медалей на турнирах в России | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Спорт

Азербайджанские борцы завоевали шесть медалей на турнирах в России

First News Media23:00 - Сегодня
Азербайджанские борцы завоевали шесть медалей на турнирах в России

Азербайджанские борцы вольного стиля завоевали 6 медалей на двух традиционных соревнованиях, состоявшихся в России.

Как передает Report, во Владикавказе на турнире памяти двукратного олимпийского чемпиона Сослана Андиева наш спортсмен Магомедхан Магомедов впервые выступил в весовой категории 125 кг.

Его дебют в новой весовой категории оказался успешным - одолев всех соперников, он поднялся на высшую ступень пьедестала.

Тем временем в Хасавюрте прошёл турнир имени Шамиля Умахановa. Члены сборной Мурад Евлоев (74 кг), Али Цокаев (86 кг) и Осман Нурмагомедов (97 кг) завоевали серебряные медали, а Гаджимурад Омаров (74 кг) и Мухаммад Гантемиров (125 кг) - бронзовые.

Поделиться:
126

Актуально

Общество

В Бакинском суде продолжаются слушания по уголовному делу Рубена Варданяна - ФОТО

Экономика

SOCAR Fiber привлек $10 млн на модернизацию оптоволоконной инфраструктуры в Турции

В мире

Российский спецназ задержал нового лидера азербайджанцев на Урале

Точка зрения

Минский процесс закрыт. Чудо: впервые за 30 лет ОБСЕ что-то довела до конца

Спорт

Азербайджанские борцы завоевали шесть медалей на турнирах в России

Роналду с 12-ой попытки одолел «непобедимого» робота-вратаря от инженеров NASA - ВИДЕО

Азербайджанская каратистка завоевала бронзовую медаль на чемпионате мира в Египте

Азербайджанский дзюдоист взял бронзу на турнире Большого шлема

Выбор редактора

В Баку состоялась очередная встреча Инициативы «Мост мира» - ФОТО

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Новости для вас

Матч «Наполи» - «Карабах» будет перенесен?

Важное домашнее задание Лиги чемпионов для «Карабаха»

Скотт Мактоминей: «С первых минут игры с «Карабахом» мы допустили слишком много ошибок»

Юношеская лига УЕФА: «Карабах» проиграл «Наполи» - ОБНОВЛЕНО

Последние новости

Азербайджанские борцы завоевали шесть медалей на турнирах в России

Сегодня, 23:00

В Иране обнаружили крупные залежи золота

Сегодня, 22:40

В Баку отмечен Национальный день Румынии - ФОТО

Сегодня, 22:21

Эрдоган предупредил о рисках, связанных с атаками дронов на суда в Чёрном море

Сегодня, 22:01

Трагедия в Самухе: Взломали дверь и обнаружили, что оба мертвы - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 21:40

В Баку пройдет международная конференция на тему «Разработка индекса искусственного интеллекта в исламском мире»

Сегодня, 21:20

МВД раскрыло убийство 11-летней давности

Сегодня, 21:00

SOCAR Fiber привлек $10 млн на модернизацию оптоволоконной инфраструктуры в Турции

Сегодня, 20:40

В Бакинском суде продолжаются слушания по уголовному делу Рубена Варданяна - ФОТО

Сегодня, 20:20

Фонд Гейдара Алиева стал партнером «Фестиваля культуры ОИС: Бакинская творческая неделя»

Сегодня, 20:00

Российский спецназ задержал нового лидера азербайджанцев на Урале

Сегодня, 19:45

Макрон и Зеленский переговорили с Уиткоффом

Сегодня, 19:30

В Азербайджане вынесен приговор экс-начальнику медслужбы УТЦ

Сегодня, 19:20

В Лачине, Ходжалы, Агдере и Ходжавенде созданы новые малые семейные бизнесы - ФОТО

Сегодня, 19:00

Роналду с 12-ой попытки одолел «непобедимого» робота-вратаря от инженеров NASA - ВИДЕО

Сегодня, 18:45

Ермаку запретили выезжать из Украины

Сегодня, 18:30

Полиция ОАЭ нашла тела криптоинвестора из Петербурга Романа Новака и его жены

Сегодня, 18:15

В Азербайджане расширен круг лиц, имеющих право пользоваться VIP-залами в аэропортах

Сегодня, 18:05

В Сумгайыте произошел пожар, эвакуированы люди

Сегодня, 17:55

Все автобусы на этом маршруте обновлены

Сегодня, 17:22
Все новости
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы в Баку принимает своих первых посетителей - бакинцев и гостей нашего города. Открытие Музея Победы с участием Президента Ильхама14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30