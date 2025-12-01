Азербайджанские борцы завоевали шесть медалей на турнирах в России

Азербайджанские борцы вольного стиля завоевали 6 медалей на двух традиционных соревнованиях, состоявшихся в России.

Как передает Report, во Владикавказе на турнире памяти двукратного олимпийского чемпиона Сослана Андиева наш спортсмен Магомедхан Магомедов впервые выступил в весовой категории 125 кг.

Его дебют в новой весовой категории оказался успешным - одолев всех соперников, он поднялся на высшую ступень пьедестала.

Тем временем в Хасавюрте прошёл турнир имени Шамиля Умахановa. Члены сборной Мурад Евлоев (74 кг), Али Цокаев (86 кг) и Осман Нурмагомедов (97 кг) завоевали серебряные медали, а Гаджимурад Омаров (74 кг) и Мухаммад Гантемиров (125 кг) - бронзовые.