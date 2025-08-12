Арестован водитель без прав, осуществлявший незаконные перевозки

Водитель, осуществлявший незаконную перевозку пассажиров и с целью избежать контроля дорожной полиции, двигавшийся по проселочным дорогам в разных направлениях, подвергая опасности жизнь перевозимых пассажиров, был выявлен сотрудниками дорожной полиции и задержан на стационарном посту.

При проверке было установлено, что помимо совершённых нарушений правил дорожного движения, водитель транспортного средства Азер Алиев не имел права управления автомобилем, сообщает 1news.az со ссылкой на МВД.

В отношении него была проведена соответствующая документация, а собранные материалы направлены в суд для рассмотрения. По решению суда А.Алиев был подвергнут административному аресту сроком на 25 суток.

«Главное управление дорожной полиции напоминает всем водителям, что незаконная перевозка пассажиров и управление транспортным средством без права вождения многократно повышают риск аварий на дорогах и серьёзно угрожают человеческой жизни. Не нарушайте правила, относитесь к безопасности ответственно», - отмечают в МВД.