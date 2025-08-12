 В Азербайджане более 20 тыс. человек пострадали от укусов животных | 1news.az | Новости
Общество

В Азербайджане более 20 тыс. человек пострадали от укусов животных

Фаига Мамедова17:19 - Сегодня
В Азербайджане более 20 тыс. человек пострадали от укусов животных

В январе-июле этого года в Азербайджане в результате нападений животных пострадали 27 476 человек.

Как передает 1news.az, об этом сообщает Report со ссылкой на Республиканский центр гигиены и эпидемиологии при Министерстве здравоохранения.

Из общего числа пострадавших 69,8% (19 176 человек) были укушены собаками. Около 40 человек пострадали в результате нападения шакалов.

"Всем пострадавшим была сделана прививка против бешенства, и они находятся под медицинским наблюдением. За аналогичный период текущего года случаев бешенства среди людей зарегистрировано не было", — говорится в сообщении.

Напомним, что последний случай нападения произошёл 10 августа в Хачмазе, где несколько шакалов напали на жителей села и покусали трёх человек.

