Azercell продолжает цифровую трансформацию клиентского обслуживания

Azercell упрощает обслуживание клиентов, внедряя технологию цифровой подписи нового поколения «SİMA İmza».

Отныне при активации новых номеров в центрах продаж и обслуживания договоры будут оформляться исключительно в электронном формате, без применения бумажных носителей. Абоненты же смогут быстро, удобно и безопасно подписывать документы через мобильное приложение «SİMA İmza».

Инновационный подход позволит сократить время обслуживания, повысить качество взаимодействия с абонентами, а также внести вклад в охрану окружающей среды за счет сокращения расхода бумаги.

Отметим, что в настоящее время абонентам предлагаются две опции подписания документов - как на бумажном, так и цифровом носителе. Однако, в ближайшем будущем планируется полный переход на цифровой формат оформления документов.

