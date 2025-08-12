На большей части территории Азербайджана дождливая погода

По данным Национальной гидрометеорологической службы, по состоянию на 9:00 12 августа, на большей части территории страны наблюдалась дождливая погода.

В некоторых районах осадки носили ливневый характер, сопровождались грозой.

Количество выпавших осадков составило: в Астаре - 14 мм, в Балакене - 10 мм, в Лянкяране - 8 мм, в Губе - 6 мм, в Загатале, Габале и Гахе - по 5 мм, в Гёйчае, Лерике, Геранбое и Ордубаде - по 2 мм, в Шеки (Кишчай), Шамахе, Гобустане, Алтыагадже, Халтане, Шабране, Шахдаге, Мингячевире, Евлахе, Бейлягане, Имишли, Сабирабаде, Нефтчале, Ярдымлы, Дашкесане, Гяндже, Товузе, Джебраиле, а также в Баку и на Абшеронском полуострове - по 1 мм.

11 августа в некоторых районах дул восточный ветер. Максимальная скорость ветра достигала 21 м/с в Джульфе и 18 м/с в Тертере.