Пезешкиан поручил снять запрет на тюркские имена для детей в Иране

В Иране после кампании азербайджанцев под названием «Balamın adı», направленной против ограничений на тюркские имена, и письма, адресованного президенту Ирана, Масуд Пезешкиан дал распоряжение провести проверку по данному вопросу.

Как сообщает телеграм-канал Azad Iran, в ответ на петицию, которую подписали 15 761 человек, Пезешкиан также поручил Управлению регистрации граждан Ирана принять меры по устранению ограничений на тюркские имена.