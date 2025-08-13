Утверждён план приёма студентов по I группе на следующий учебный год

Опубликован план приёма студентов по I группе специальностей для вузов Азербайджана на 2025/2026 учебный год.

Он включает места для азербайджанского и русского секторов, а также количество мест по госзаказу.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в Государственном экзаменационном центре (ГЭЦ).

Согласно данным, на 2025/2026 учебный год по I группе специальностей выделено 14 305 мест для азербайджанского сектора и 860 мест для русского. По совместному конкурсу обоих секторов предусмотрено 5 220 мест, что в общей сложности составляет 20 385 мест по I группе. Из них 15 199 мест будут выделены по госзаказу.

Что касается распределения мест по подгруппам, то в подгруппе RK предусмотрено 12 955 мест. Из них 9 845 - для азербайджанского сектора, 510 - для русского и 2 600 - для совместного конкурса. По госзаказу в подгруппе RK выделено 9 199 мест.

В подгруппе Rİ выделено 7 430 мест. Из них 4 460 - для азербайджанского сектора, 350 - для русского и 2 620 - для совместного конкурса. По госзаказу в подгруппе Rİ предусмотрено 6 000 мест.

Напомним, что в прошлом году по I группе специальностей было выделено 19 990 мест, из которых 14 407 были по госзаказу.