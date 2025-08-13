Известного поэта Мамеда Исмаила экстренно госпитализировали

Поэт и профессор Мамед Исмаил был госпитализирован в реанимационное отделение больницы "Bona Dea".

Как сообщила APA его дочь, Мамед Исмаил находится в больнице уже четыре дня, но вчера вечером его состояние резко ухудшилось, передает 1news.az.

«Мы время от времени отвозили его в больницу. Последние четыре дня он провёл здесь. Вчера вечером его состояние ухудшилось, и его перевели в реанимацию. Врачи говорят, что его состояние очень серьёзное», - рассказала она.

Отметим, что Мамед Исмаил несколько лет страдает от различных заболеваний. В прошлом году его проблемы со здоровьем обострились, и Фонд Гейдара Алиева взял на себя оплату его лечения.