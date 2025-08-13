В Баку продолжается строительство новой дороги - ФОТО

В соответствии с утвержденной Указом Президента АР «Государственной программой по совершенствованию транспортной инфраструктуры в городе Баку и прилегающих районах на 2025-2030 годы» активно продолжаются работы по строительству участка автомобильной дороги улица Академика Гасана Алиева - станция метро «Кероглу» на отрезке от улицы Академика Гасана Алиева до улицы Мюзаффара Нариманова.

В соответствии с Госпрограммой, новый автомобильный участок дороги от улицы Академика Гасана Алиева до улицы Мюзаффара Нариманова будет иметь 6 полос движения, его протяжённость составит 3,9 км (дополнительно - 2,6 км ответвлений, съездов и подъездных дорог), сообщает 1news.az со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана.

На автомобильной дороге предусмотрено строительство 4 тоннелей общей длиной 2210 метров и 3 подземных пешеходных перехода общей длиной 112 метров.

Отметим, что проект нового участка дороги начинается на пересечении улиц Халила Рзы Улутюрка и Мюзаффара Нариманова, проходит вблизи станции метро «Улдуз», далее через улицу Алескера Гайыбова с использованием двух тоннелей общей длиной 1240 метров проходит под существующими линиями метро и железной дороги и продолжается до улицы Алияра Алиева.

Оттуда дорога продолжается от улицы Юсифа Везира Чеменземенли до пересечения с улицей Ахмеда Раджабли, проходя через тоннель длиной 550 метров, затем через круговое движение на пересечении улиц Ашыга Моллы Джума и Заура Нудиралиева, пересекает улицу Кероглу Рагимова и тянется до улицы Гасана Алиева.

Одновременно предусмотрено строительство тоннеля длиной 410 метров на пересечении нового участка дороги с улицей Алияра Алиев; в указанных районах ведутся строительные работы.

В соответствии с проектом продолжается строительство подземных пешеходных переходов на 3-м километре дороги и на улице Мирзы Улугбека.

«Напоминаем, что в связи со строительными работами движение транспортных средств на указанных улицах ограничивается поэтапно. Водителей просят быть внимательными при движении в этих районах, соблюдать правила дорожного движения и требования временных дорожных знаков, установленных на строительных участках», - отмечают в Госагентстве.