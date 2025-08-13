Ложные объявления о продаже домашних животных обернулись уголовным делом в Огузе - ВИДЕО
Сотрудники Огузского районного отдела полиции задержали 28-летнего Орхана Гусейнова, обманывавшего граждан на сайтах объявлений.
О.Гусейнова размещал в интернете ложные объявления о продаже домашних животных и путем онлайн-расчетов присваивал денежные средства покупателей, сообщает 1news.az со ссылкой на Шекинскую региональную группу пресс-службы МВД.
По факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.
«Если есть другие граждане, пострадавшие от действий О.Гусейнова, они могут обратиться в органы полиции», - отмечают в МВД.
