 Посол Азербайджана рассказал читателям Aftonbladet о вашингтонском прорыве | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Политика

Посол Азербайджана рассказал читателям Aftonbladet о вашингтонском прорыве

First News Media22:00 - Сегодня
Посол Азербайджана рассказал читателям Aftonbladet о вашингтонском прорыве

Очередная статья посла Азербайджана в Швеции, Финляндии, Норвегии и Дании Заура Ахмедова опубликована в одном из авторитетных в скандинавских странах издании Aftonbladet и посвящена прорыву в мирном процессе между Арменией и Азербайджаном.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, дипломат отмечает, что после десятилетий конфликтов, войн и безрезультатных переговоров стороны сделали решающий шаг к прочному миру.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян при участии Президента США Дональда Трампа, подписав в Вашингтоне Совместную декларацию, закрепили новую рамку мирного урегулирования, завершив тем самым работу Минской группы ОБСЕ.

З. Ахмедов подчеркнул, что одним из ключевых итогов встречи стало парафирование Соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений, а также договоренность об открытии всех транспортных и коммуникационных связей между странами.

Особое внимание дипломат уделил проекту «Маршрут Трампа для международного мира и процветания» (TRIPP) — безопасному сухопутному коридору между основной частью Азербайджана и Нахчываном через территорию Армении, являющемуся частью масштабной инициативы «Средний коридор».

По словам посла, TRIPP и «Средний коридор» имеют важное значение не только для Южного Кавказа, но и для Европы, включая Швецию и страны Севера, поскольку обеспечат более быстрые и надежные торговые маршруты, а также укрепят стабильность в регионе, важном для глобальных цепочек поставок.

«Североевропейские СМИ имеют здесь уникальную возможность способствовать тому, чтобы шведская и североевропейская аудитория воспринимала мирный процесс таким, какой он есть — результатом кропотливой дипломатической работы и искреннего стремления выстроить новые отношения», - пишет посол.

З. Ахмедов подчеркнул, что значимость исторического момента не должна быть приуменьшена теми, кто пытается сохранить нарратив прежнего конфликта. Вместо этого СМИ следует фокусироваться на реальных изменениях, которые открывают новые возможности для народов региона.

В завершение дипломат выразил уверенность в том, что Южный Кавказ, пройдя через вашингтонский прорыв, сможет превратиться из зоны напряженности в мост между континентами.

Поделиться:
251

Актуально

Точка зрения

«Президент Трамп - Президент мира»: Что делает американского лидера достойным ...

Политика

Президент Пакистана поздравил азербайджанский народ с мирным соглашением

Политика

Посол Азербайджана рассказал читателям Aftonbladet о вашингтонском прорыве

Общество

Фонд Возрождения Карабаха разъяснил изменения в составе Наблюдательного совета

Политика

Президент Пакистана поздравил азербайджанский народ с мирным соглашением

Посол Азербайджана рассказал читателям Aftonbladet о вашингтонском прорыве

Президент Грузии приветствует шаги Азербайджана и Армении для установления мира

В Швейцарии отклонен проект антиазербайджанской резолюции, выдвинутой проармянскими парламентариями

Выбор редактора

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Новая инвестиция SOFAZ в Италии - эволюция партнёрства от углеводородов к устойчивой энергетике - ФОТО - ВИДЕО

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

В Ханкенди состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с участниками III Шушинского Глобального медиафорума - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Новости для вас

Санкции, «СВО»: Гурулев вновь пытается запугать мир - теперь под прицелом Азербайджан

Ильхам Алиев, Дональд Трамп и Никол Пашинян подписали совместное заявление - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Трамп подпишет документ о приостановке исполнения поправки 907

Открытое письмо Президенту Ильхаму Алиеву от дипломата, доктора исторических наук Гасана Гасанова

Последние новости

Поэт Керамет Шукюров найден мертвым на улице

Сегодня, 23:40

Президент Пакистана поздравил азербайджанский народ с мирным соглашением

Сегодня, 23:20

Зеленский: Надеюсь, что сегодня мы стали ближе к окончанию войны

Сегодня, 23:00

Спасатели МЧС эвакуировали из горной местности в Габале женщину, получившую травмы при падении

Сегодня, 22:45

Трамп, Путин и Зеленский могут приехать в Европу или на Ближний Восток - СМИ

Сегодня, 22:22

Посол Азербайджана рассказал читателям Aftonbladet о вашингтонском прорыве

Сегодня, 22:00

Фонд Возрождения Карабаха разъяснил изменения в составе Наблюдательного совета

Сегодня, 21:40

Завтра три столичных района останутся без газа

Сегодня, 21:20

В Шамахы перевернулся автомобиль, 1 человек погиб, 9 пострадали - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 21:00

Трамп предложил заморозить линию фронта в Украине и обменяться территориями

Сегодня, 20:40

Известно количество ВИЧ-инфицированных в Азербайджане

Сегодня, 20:20

В Азербайджане начинается регистрация в колледжи

Сегодня, 20:05

Пезешкиан раскритиковал призыв Нетаньяху к иранцам выйти на протесты

Сегодня, 19:35

Азербайджан на чемпионате мира представят 15 дзюдоистов

Сегодня, 19:18

Представители Азербайджанского общества Красного Полумесяца посетили жителей армянского происхождения в Ханкенди - ФОТО

Сегодня, 19:00

У берегов Италии перевернулось судно с мигрантами, 20 человек погибли

Сегодня, 18:45

Президент Грузии приветствует шаги Азербайджана и Армении для установления мира

Сегодня, 18:30

В Швейцарии отклонен проект антиазербайджанской резолюции, выдвинутой проармянскими парламентариями

Сегодня, 18:15

«Самой уродливой собакой в мире» 2025 года стала она - ФОТО

Сегодня, 18:03

В России официально ограничивают звонки в Telegram и WhatsApp

Сегодня, 17:48
Все новости
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Интервью 1news.az с основателем и руководителем Restart Initiative Эмином Милли. - Как бы вы кратко сформулировали миссию Restart Initiative? - Мы создаем12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10
Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

08 / 08 / 2025, 18:30
Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

02 / 07 / 2025, 15:22
«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

25 / 06 / 2025, 10:05
История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

17 / 06 / 2025, 14:06