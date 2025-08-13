Посол Азербайджана рассказал читателям Aftonbladet о вашингтонском прорыве

Очередная статья посла Азербайджана в Швеции, Финляндии, Норвегии и Дании Заура Ахмедова опубликована в одном из авторитетных в скандинавских странах издании Aftonbladet и посвящена прорыву в мирном процессе между Арменией и Азербайджаном.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, дипломат отмечает, что после десятилетий конфликтов, войн и безрезультатных переговоров стороны сделали решающий шаг к прочному миру.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян при участии Президента США Дональда Трампа, подписав в Вашингтоне Совместную декларацию, закрепили новую рамку мирного урегулирования, завершив тем самым работу Минской группы ОБСЕ.

З. Ахмедов подчеркнул, что одним из ключевых итогов встречи стало парафирование Соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений, а также договоренность об открытии всех транспортных и коммуникационных связей между странами.

Особое внимание дипломат уделил проекту «Маршрут Трампа для международного мира и процветания» (TRIPP) — безопасному сухопутному коридору между основной частью Азербайджана и Нахчываном через территорию Армении, являющемуся частью масштабной инициативы «Средний коридор».

По словам посла, TRIPP и «Средний коридор» имеют важное значение не только для Южного Кавказа, но и для Европы, включая Швецию и страны Севера, поскольку обеспечат более быстрые и надежные торговые маршруты, а также укрепят стабильность в регионе, важном для глобальных цепочек поставок.

«Североевропейские СМИ имеют здесь уникальную возможность способствовать тому, чтобы шведская и североевропейская аудитория воспринимала мирный процесс таким, какой он есть — результатом кропотливой дипломатической работы и искреннего стремления выстроить новые отношения», - пишет посол.

З. Ахмедов подчеркнул, что значимость исторического момента не должна быть приуменьшена теми, кто пытается сохранить нарратив прежнего конфликта. Вместо этого СМИ следует фокусироваться на реальных изменениях, которые открывают новые возможности для народов региона.

В завершение дипломат выразил уверенность в том, что Южный Кавказ, пройдя через вашингтонский прорыв, сможет превратиться из зоны напряженности в мост между континентами.