В Азербайджане стартовала программа обучения женщин-водителей автобусов - ФОТО

Для повышения участия женщин в сфере общественного транспорта Азербайджанское агентство наземного транспорта (AYNA) запустило новую учебную программу.

В её рамках кандидатки проходят теоретическую и практическую подготовку, чтобы начать профессиональную деятельность в качестве водителей автобусов.

Как передает 1news.az, обучение охватывает не только навыки вождения, но и такие темы, как этика поведения, культура общения и безопасность. Особое внимание уделяется правилам корректного обращения с людьми с ограниченными возможностями. Главная цель программы — подготовить женщин-водителей, которые смогут обеспечивать безопасность дорожного движения, вежливо и правильно общаться с пассажирами, а также демонстрировать высокий профессионализм в кризисных ситуациях.

В ходе обучения участницы проходят практические занятия по технике осмотра транспортного средства, маневрированию, правилам остановки и стоянки. Основная часть тренинга посвящена вождению в сложных дорожных условиях, парковке передним и задним ходом, выполнению слалома, правильному выбору траектории поворотов и соблюдению безопасной дистанции. Водители также осваивают важные навыки для минимизации рисков аварий в различных ситуациях.

По завершении программы участницы сдают экзамен по самостоятельному вождению на специально разработанных маршрутах. На этом этапе комплексно оцениваются как их теоретические знания, так и практические навыки.

Эта инициатива AYNA поддерживает экономическую активность женщин, усиливая их роль в транспортной отрасли. Она также вносит значительный вклад в повышение качества услуг общественного транспорта и удовлетворенности пассажиров.