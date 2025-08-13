Официальный ответ на слухи о закрытии детских садов с низкой посещаемостью в Баку

В последние дни в социальных сетях распространяются утверждения о закрытии детских садов в Баку из-за низкой посещаемости в летний период.

Как передает 1news.az, в ответ на запрос Report в Управлении образования города Баку сообщили, что в связи с летним сезоном в дошкольных образовательных учреждениях действительно наблюдается частичное снижение посещаемости в определённые дни.

При этом в ведомстве подчеркнули, что, несмотря на снижение, детские сады продолжают свою нормальную работу.

«Обеспечение непрерывности образовательного процесса в дошкольных учреждениях является одним из ключевых приоритетов, которые находятся в центре нашего внимания», - отметили в управлении.