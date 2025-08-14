На линии маршрутов №523 и №535 вышли современные автобусы

Обновлены маршрутные автобусы №523 и №535, курсирующие из города Хырдалан в направлении города Сумгайыт и села Новханы.

В соответствии с поручением Агентства наземного транспорта по обновлению автобусного парка, перевозчик «F.Rövşən» ввёз в страну 31 автобус производства 2025 года, сообщает 1news.az со ссылкой на AYNA.

Из 31 современного и комфортного автобуса 16 будут обслуживать маршрут между Сумгайытом и Хырдаланом, а 15 - между Хырдаланом и селом Новханы.

В соответствии с пассажирским спросом количество автобусов на линии будет увеличено.