Родившийся в бакинском метро ребёнок и его мать выписаны из больницы

Ребёнок, появившийся на свет на станции «20 Января» Бакинского метрополитена и госпитализированный в Республиканскую клиническую больницу, а также его мать сегодня были выписаны домой.

Состояние обоих оценивается как удовлетворительное - малыш дышит самостоятельно, питается и здоров, сообщает 1news.az со ссылкой на TƏBİB.

Состояние матери, проходившей лечение в отделении патологии беременности, также оценивается положительно - в медицинском учреждении женщине подробно рассказали о правилах ухода за новорождённым.

Напомним, что 8 августа 2025 года около 07:40 на станции «20 Января» Бакинского метрополитена был зафиксирован вызов в Республиканский центр скорой и неотложной медицинской помощи по причине начала родов. После оказания первой помощи бригадой скорой помощи мать и ребёнок были доставлены в Республиканскую клиническую больницу для получения специализированной медицинской помощи.

