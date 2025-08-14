 Эрдоган и генсек НАТО обсудили ситуацию в Украине и предстоящую встречу Трампа с Путиным | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
В мире

Эрдоган и генсек НАТО обсудили ситуацию в Украине и предстоящую встречу Трампа с Путиным

First News Media19:31 - Сегодня
Эрдоган и генсек НАТО обсудили ситуацию в Украине и предстоящую встречу Трампа с Путиным

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в четверг, 14 августа, провел телефонный разговор с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на Управление по коммуникациям Администрации Президента Турции, в ходе разговора, состоявшегося по инициативе генсека Североатлантического альянса, был проведен обмен мнениями вокруг последних процессов, связанных с войной между Украиной и Россией, а также по другим региональным и глобальным вопросам.

Президент Турции привлек внимание к подвижкам в российско-украинском диалоге, достигнутым в рамках стамбульских переговоров, начатых с целью обеспечения долгосрочного прекращения огня в Украине.

По словам турецкого лидера, важно, чтобы диалог Киева и Москвы способствовал также позитивным шагам в гуманитарной сфере.

Генсек НАТО, в свою очередь, информировал Президента Турции о положении дел в Украине в преддверии встречи лидеров РФ и США на Аляске.

Эрдоган в свою очередь заявил, что Анкара внимательно отслеживает ожидаемую встречу президентов Владимира Путина и Дональда Трампа.

Поделиться:
161

Актуально

Точка зрения

Провал армянского лобби в Швейцарии: парламент поставил точку в попытке давления ...

Политика

Экс-послы США в Баку о Совместной декларации: Это шаг к миру между Арменией и ...

Общество

Родившийся в бакинском метро ребёнок и его мать выписаны из больницы

Политика

Азербайджанские военнослужащие приняли участие в военном параде в Пакистане - ...

В мире

Эрдоган и генсек НАТО обсудили ситуацию в Украине и предстоящую встречу Трампа с Путиным

Наводнения в Кашмире унесли жизни 32 человек

В Баку загорелся Mercedes-Benz

Российского блогера приговорили к восьми годам колонии

Выбор редактора

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Новая инвестиция SOFAZ в Италии - эволюция партнёрства от углеводородов к устойчивой энергетике - ФОТО - ВИДЕО

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

В Ханкенди состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с участниками III Шушинского Глобального медиафорума - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Новости для вас

Трамп: В пятницу я отправлюсь в Россию

Эрдоган отреагировал на землетрясение в Турции

Зеленский отверг уступки территорий

Путин поговорил по телефону с Пашиняном

Последние новости

Объявлен призовой фонд Международного шахматного фестиваля Ganja Open 2025

Сегодня, 20:23

Митрополит Тбилиси Малхаз Сонгулашвили направил письмо Президенту Ильхаму Алиеву

Сегодня, 20:00

В Газахском районе на открытой местности вспыхнул пожар - ВИДЕО - ФОТО

Сегодня, 19:46

Эрдоган и генсек НАТО обсудили ситуацию в Украине и предстоящую встречу Трампа с Путиным

Сегодня, 19:31

УЕФА наградил азербайджанского арбитра после матча за Суперкубок - ФОТО

Сегодня, 19:15

Cуд выес решение по делу обвиняемого в подготовке покушения на госдеятелей Азербайджана

Сегодня, 19:00

Во что играли азербайджанские дети последние 25 лет: от Tamagotchi до Labubu - ФОТО

Сегодня, 18:47

Скончался Вугар Тапдыглы

Сегодня, 18:45

Наводнения в Кашмире унесли жизни 32 человек

Сегодня, 18:30

В Баку прошёл курс по стратегическим коммуникациям

Сегодня, 18:12

В Баку загорелся Mercedes-Benz

Сегодня, 17:24

Какое наказание ждет за использование поддельных филлеров и ботокса?

Сегодня, 17:10

Временно закрывается парковка у Бакинского железнодорожного вокзала

Сегодня, 17:06

В Азербайджане за 6 месяцев в ДТП погибли более 300 человек

Сегодня, 16:50

В Баку два брата задержаны по подозрению в наркоторговле

Сегодня, 16:30

Экс-послы США в Баку о Совместной декларации: Это шаг к миру между Арменией и Азербайджаном, но Вашингтону нельзя сбавлять темп

Сегодня, 16:22

Российского блогера приговорили к восьми годам колонии

Сегодня, 16:15

Эрдоган подал в суд на Озгюра Озеля с требованием компенсации в 1 млн лир

Сегодня, 16:00

Родившийся в бакинском метро ребёнок и его мать выписаны из больницы

Сегодня, 15:45

Россия и Украина осуществили очередной обмен пленными

Сегодня, 15:38
Все новости
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Интервью 1news.az с основателем и руководителем Restart Initiative Эмином Милли. - Как бы вы кратко сформулировали миссию Restart Initiative? - Мы создаем12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10
Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

08 / 08 / 2025, 18:30
Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

02 / 07 / 2025, 15:22
«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

25 / 06 / 2025, 10:05
История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

17 / 06 / 2025, 14:06