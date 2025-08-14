Эрдоган и генсек НАТО обсудили ситуацию в Украине и предстоящую встречу Трампа с Путиным

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в четверг, 14 августа, провел телефонный разговор с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на Управление по коммуникациям Администрации Президента Турции, в ходе разговора, состоявшегося по инициативе генсека Североатлантического альянса, был проведен обмен мнениями вокруг последних процессов, связанных с войной между Украиной и Россией, а также по другим региональным и глобальным вопросам.

Президент Турции привлек внимание к подвижкам в российско-украинском диалоге, достигнутым в рамках стамбульских переговоров, начатых с целью обеспечения долгосрочного прекращения огня в Украине.

По словам турецкого лидера, важно, чтобы диалог Киева и Москвы способствовал также позитивным шагам в гуманитарной сфере.

Генсек НАТО, в свою очередь, информировал Президента Турции о положении дел в Украине в преддверии встречи лидеров РФ и США на Аляске.

Эрдоган в свою очередь заявил, что Анкара внимательно отслеживает ожидаемую встречу президентов Владимира Путина и Дональда Трампа.