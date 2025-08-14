США ввели визовые санкции против чиновников из Африки, Гренады и Кубы

Власти США ввели визовые ограничения в отношении официальных лиц из Африки, Кубы и Гренады, которые, по версии Вашингтона, связаны с якобы осуществляемой кубинскими властями принудительной отправкой за рубеж работников, в том числе медицинских.

Об этом говорится в заявлении госсекретаря США Марко Рубио.

"Сегодня Госдепартамент принял меры по введению визовых ограничений в отношении правительственных чиновников Африки, Кубы и Гренады, а также членов их семей за их причастность к схеме медицинских миссий кубинского режима, в рамках которой медицинские работники "сдаются в аренду" другим странам по высоким ценам, при этом большая часть выручки остается у кубинских властей", - сказано в документе.

"Эта схема обогащает коррумпированный кубинский режим, лишая кубинский народ необходимой медицинской помощи", - утверждается в заявлении.

"Соединенные Штаты продолжат взаимодействовать с правительствами [других стран] и будут принимать необходимые меры для прекращения такого принудительного труда", - подчеркивается в публикации.

Источник: ТАСС