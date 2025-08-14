В Мексике робот-пёс учит горожан доброте к животным - ФОТО

В городе Монтеррей появился новый защитник животных - робот-пёс по имени Вальдог.

Оснащённый искусственным интеллектом и дружелюбным металлическим голосом, робот размером с бигля умеет ходить, бегать, разговаривать и играть, сообщает 1news.az со ссылкой на Reuters.

На улицах и в школах Вальдог общается с детьми и взрослыми, рассказывая о правах животных и напоминая о важности заботы о бездомных питомцах. «Я здесь, чтобы дать голос тем, у кого его нет - животным, живущим на улицах», - говорит он прохожим.

Инициатор проекта - сенатор Монтеррея и зоозащитник Вальдо Фернандес. Он приобрёл робота за собственные 4084 доллара (около 7 тыс. манатов) и назвал его в честь себя. Управляется Вальдог дистанционно и всегда сопровождается взрослым. Помимо просветительской миссии, робот будет помогать фиксировать мусор на улицах, ямы на дорогах и т.д.

Фото: REUTERS/Daniel Becerril