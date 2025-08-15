Протестующие разгромили офис правящей партии Сербии, хотели сжечь 300 человек

Протестующие в Сербии в процессе митингов разгромили офис правящей Сербской прогрессивной партии (СПП) в городе Нови-Сад и хотели его сжечь.

Об этом 14 августа сообщил президент Сербии Александр Вучич.

«Совершенно ясно, что произошло прошлой ночью. Они хотели сжечь людей заживо. Вы можете <…> представить, что бы они сделали с людьми, которые там находились. У нас было бы 300 человек, сожженных заживо», — рассказал он, трансляцию вел канал Informer TV на YouTube.

Вучич заявил, что Сербии предстоит масштабная работа по реформированию полиции, судебной системы и прокуратуры. Он также заверил, что государство обязательно выполнит свою работу и подавит протесты.

Директор Агентства военной безопасности генерал-полковник Джуро Йованич ранее, 14 августа, сообщил, что в результате беспорядков в Сербии пострадали семеро военных, у четверых — тяжелые травмы. Правоохранительные органы Сербии установят личности нападавших, добавил он.

