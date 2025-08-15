Новый автомобиль и 5% в придачу! - ФОТО

Официальный представитель автомобильных брендов VOYAH и MHERO в Азербайджане и Международный Банк начали сотрудничество в целях стимулирования безналичных платежей.

Таким образом, при покупке любого автомобиля брендов VOYAH или MHERO держатели пластиковых карт межбанка получат кешбэк в размере 5%.

Отметим, что официальная дистрибуция вышеуказанных автомобилей в Азербайджане осуществляется в рамках сотрудничества SCM Motors с корпорацией Dongfeng Motor, одним из гигантов-основателей китайской автомобильной промышленности.

Дистрибьютор, владеющий соответствующим всем стандартам официальным сервисным центром, предоставляет гарантию на все автомобили сроком на 8 лет или до 160 000 км пробега.

Более подробную информацию вы можете получить на официальном сайте компании (www.voyah.com.az) или на страницах в социальных сетях (@voyah.azerbaijan), а также по контактному номеру +994 55 535 77 77.

На правах рекламы