В Турции в ходе операции против ИГ погибли 3 полицейских - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

В турецкой провинции Ялова в ходе операции против ИГИЛ погибли трое сотрудников полиции.

Об этом заявил министр внутренних дел страны Али Ерликая.

По его словам, шесть террористов были нейтрализованы.

Али Ерликая также добавил, что восемь сотрудников полиции и один охранник получили ранения.

09:45

Источник: Haberler