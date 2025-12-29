 В Турции в ходе операции против ИГ погибли 3 полицейских - ФОТО - ОБНОВЛЕНО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
В мире

В Турции в ходе операции против ИГ погибли 3 полицейских - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

First News Media13:15 - Сегодня
В Турции в ходе операции против ИГ погибли 3 полицейских - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

В турецкой провинции Ялова в ходе операции против ИГИЛ погибли трое сотрудников полиции.

Об этом заявил министр внутренних дел страны Али Ерликая.

По его словам, шесть террористов были нейтрализованы.

Али Ерликая также добавил, что восемь сотрудников полиции и один охранник получили ранения.

09:45

В ходе операции против террористической организации ИГИЛ в турецкой Ялове, произошло вооруженное столкновение.

В результате получили ранения 7 сотрудников полиции.

На место направлены подразделения спецназа.

Сообщается, что перестрелка, начавшаяся в 02:00, продолжается уже несколько часов.

В районе столкновения в пяти школах приостановлены занятия, вход гражданским лицам в зону операции запрещен.

У раненых полицейских нет угрозы для жизни, операция продолжается при поддержке спецподразделений, прибывших из Бурсы.

Источник: Haberler

Поделиться:
500

Актуально

Xроника

Президент утвердил госбюджет на 2026 год

Общество

В Азербайджане ожидается 15-градусный мороз

Общество

Генпрокуратура предупреждает: Участие в вооруженных конфликтах за рубежом ...

Общество

В праздничные дни МЧС будет работать в усиленном режиме

В мире

Кремль анонсировал новый телефонный разговор Путина и Трампа

В Турции в ходе операции против ИГ погибли 3 полицейских - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Ереван рассчитывает на «ощутимые результаты» в диалоге с Турцией

Трамп заявил, что сегодня продолжит переговоры с Зеленским

Выбор редактора

В Баку состоялась очередная встреча Инициативы «Мост мира» - ФОТО

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Новости для вас

BYD отзывает 90 тыс. гибридных авто из-за проблем с батареями

В 2026 в Россию приедут работать 40 тысяч индийцев

В РФ Гарри Каспарову заочно предъявлено обвинение в оправдании терроризма

Путин наградил Соловьева орденом «За заслуги перед Отечеством»

Последние новости

Механизм «ƏDV geri al» будет распространен на салоны красоты и косметологические центры

Сегодня, 14:15

Кремль анонсировал новый телефонный разговор Путина и Трампа

Сегодня, 14:07

Президент утвердил госбюджет на 2026 год

Сегодня, 13:55

В Азербайджане ожидается 15-градусный мороз

Сегодня, 13:35

Генпрокуратура предупреждает: Участие в вооруженных конфликтах за рубежом является тяжким преступлением

Сегодня, 13:30

В Турции в ходе операции против ИГ погибли 3 полицейских - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 13:15

Азербайджанский читатель и мировая книжная повестка: итоги 2025 года - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 13:05

В праздничные дни МЧС будет работать в усиленном режиме

Сегодня, 13:00

В отношении пластического хирурга Вугара Алекперова начато повторное расследование - ФОТО

Сегодня, 12:37

Правила жизни Брижит Бардо: «Я все бросила ради животных - и это был мой самый лучший поступок» - ФОТО

Сегодня, 12:30

Политика в ритме барабана и танцев: Пашинян и искусство «быть ближе» - ВИДЕО

Сегодня, 12:25

Президент Ильхам Алиев посетил «Баку Белый город» - ФОТО

Сегодня, 12:23

В Азербайджане пройдет мониторинг по птичьему гриппу

Сегодня, 12:20

В Баку произошло ДТП со смертельным исходом

Сегодня, 12:18

Международный аэропорт Гейдар Алиев будет работать в усиленном режиме

Сегодня, 12:12

Прерванные жизни: Кого Азербайджан потерял в 2025 году - ФОТО

Сегодня, 12:00

Всемирная федерация карате рассказала о Рафаэле Агаеве: 8 фактов о легенде мирового карате - ФОТО

Сегодня, 11:55

В «Азеригаз» ответили на жалобы абонентов о необоснованных начислениях

Сегодня, 11:42

Как будут работать банки, «Азерпочт» и пункты обмена валют в новогодние праздники?

Сегодня, 11:25

В Шуше автомобиль застрял на обледеневшей дороге - ВИДЕО

Сегодня, 11:17
Все новости
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Видеоинтервью 1news.az со звездой сериалов «Alatava» и «Cehizsiz gəlinlər», актрисой Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна Румией26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43