Пресечена попытка ввоза крупной партии наркотиков из Ирана в Азербайджан
Азербайджанские пограничники предотвратили попытку нарушения государственной границы из Ирана в направлении Азербайджана.
По сообщению Госпогранслужбы Азербайджана, инцидент произошел на служебной территории пограничного отряда «Лянкяран».
В результате проведенных мероприятий пограничниками были обнаружены и изъяты наркотические средства общим весом 12 кг 270 г и 1970 таблеток «Метадон М-40».
Оперативно-следственные мероприятия по факту продолжаются.
284