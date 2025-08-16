Пресечена попытка ввоза крупной партии наркотиков из Ирана в Азербайджан

Азербайджанские пограничники предотвратили попытку нарушения государственной границы из Ирана в направлении Азербайджана.

По сообщению Госпогранслужбы Азербайджана, инцидент произошел на служебной территории пограничного отряда «Лянкяран».

В результате проведенных мероприятий пограничниками были обнаружены и изъяты наркотические средства общим весом 12 кг 270 г и 1970 таблеток «Метадон М-40».

Оперативно-следственные мероприятия по факту продолжаются.