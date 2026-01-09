Суд принял новое решение по делу певицы Раксаны

Срок домашнего ареста певицы Раксаны Исмайловой продлен на три месяца - соответствующее решение было принято Сабунчинским районным судом по представлению следственного органа.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на Telegraf - мера пресечения в виде домашнего ареста продлена до марта.

Напомним, что певица была арестована в августе прошлого года, и 16 августа в отношении неё была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу - 19 ноября того же года по ходатайству её адвоката мера заключения под стражу была заменена на домашний арест.

Отметим, что Р.Исмайлова была привлечена к ответственности в связи с мошенничеством – в ходе расследования установлено, что она обманным путём завладела золотыми украшениями на общую сумму 35 000 манатов и деньгами в размере 520 000 долларов США у двух пострадавших, которым частично возместила ущерб.

