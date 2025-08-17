Фон дер Ляйен заявила о планах ЕС принять 19-й пакет санкций в сентябре

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула Фон дер Ляйен 17 августа заявила, что 19-й пакет санкций Евросоюза (ЕС) против России будет готов в начале сентября.

По ее словам, Европа продолжит оказывать дипломатическое и экономическое давление на РФ, а также ужесточать рестрикции.

«На данный момент мы приняли 18 пакетов мер и ведем подготовку к 19-му. Этот пакет будет представлен в начале сентября», — отметила глава ЕК в ходе совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Брюсселе.

Источник: Iz.Ru