Азербайджан улучшил позиции в мировом рейтинге по скорости интернета

First News Media14:55 - Сегодня
В июле Азербайджан поднялся на две позиции в рейтинге средней скорости фиксированного широкополосного интернета и со скоростью 82,58 Мб/с занял 81-е место среди 153 стран.

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на отчет Speedtest Global Index, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года средняя скорость фиксированного широкополосного интернета в стране выросла в два раза.

По скорости фиксированного широкополосного интернета в прошлом месяце первое место в рейтинге занял Сингапур (386,96 Мб/с), а последнее — Сирия (3,29 Мб/с).

В июле по скорости мобильного интернета Азербайджан опустился на одну позицию по сравнению с июнем и со скоростью 74,76 Мб/с, занял 56-е место среди 104 стран. По скорости мобильного интернета первое место заняли Объединенные Арабские Эмираты (584,97 Мб/с), а последнее - Боливия (14,7 Мб/с).

В отчетном месяце по скорости фиксированного широкополосного интернета Баку поднялся на 3 позиции по сравнению с предыдущим месяцем и занял 112-е место среди 198 городов со скоростью 83,27 Мб/с. В рейтинге городов по фиксированному широкополосному интернету лидировал Абу-Даби (353,24 Мб/с), а последнее место занял Алеппо (2,73 Мб/с).

В прошлом месяце по скорости мобильного интернета столица Азербайджана поднялась на 4 позиции по сравнению с предыдущим месяцем и заняла 83-е место среди 148 городов со скоростью 93,16 Мб/с. Среди городов первое место по скорости мобильного интернета занял Эр-Райян (581,031 Мб/с), а последнее - Ла-Пас (Боливия) (11,12 Мб/с).

