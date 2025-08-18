 Завтра ряд столичных районов останется без газа | 1news.az | Новости
Завтра ряд столичных районов останется без газа

First News Media21:20 - Сегодня
19 августа в некоторых районах Баку временно прекратится подача газа.

Как говорится в сообщении ПО «Азеригаз», ограничение связано с проведением ремонтно-монтажных работ, которые начнутся в 09:00.

В связи с этим подача газа будет приостановлена на следующих улицах: Н. Рафиева, М. Мехдизаде, Х. Салмани, Ю. Сафарова, на части проспекта 8 Ноября и проспекта Бабека (Хатаинский район), а также на улицах Б. Чобанзаде и Явера Сафарова в посёлке НЗС (Низаминский район).

684

