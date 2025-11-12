Рафаэль Гусейнов: В районных музшколах работают люди, которые даже нот не знают

В районных музыкальных школах работают люди, которые даже нот не знают.

Как передает АПА, об этом заявил заместитель председателя парламента Рафаэль Гусейнов.

Он отметил, что в этой сфере также должны быть новшества.

«Нежелательно, чтобы работники музыкальных школ оставались без работы. Однако нужно учитывать, что есть такие музыкальные школы в районах, где работают люди, которые даже нот не знают и лишены элементарных знаний. С другой стороны, сегодня дома культуры и клубы не могут выполнять свои функции. Мы будем стремиться к модернизации во всех направлениях. При этом станет ясной и причина возможных сокращений и закрытий», — сказал Р.Гусейнов.