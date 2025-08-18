Трамп и Зеленский встретились в Белом доме

В Вашингтоне состоялась встреча между президентами США и Украины Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским.

На открытой для прессы части встречи велась на страницах Белого дома в соцсетях.

В ходе беседы Трамп заявил, что видит прогресс в разрешении российско-украинского конфликта. Он вспомнил свою встречу с российским лидером Владимиром Путиным на Аляске и отметил, что сейчас есть "отличная возможность" для разрешения ситуации.

Зеленский, в свою очередь, поблагодарил Трампа за усилия по установлению мира в Украине. Он также выразил благодарность супруге Трампа Мелании за письмо, которое она написала Путину.

На встрече с американской стороны присутствовали госсекретарь Марко Рубио, вице-президент Джей Ди Вэнс, а также специальный посланник Стив Уиткофф, а с украинской стороны — руководитель Администрации президента Украины Андрей Ермак и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров.

Обсуждения продолжились за закрытыми дверями.