Трамп созвонится с Путиным после переговоров с Зеленским и европейскими лидерами

Президент США Дональд Трамп заявил, что обсудит с президентом России Владимиром Путиным итоги переговоров с лидерами Украины и Европы.

Об этом американский политик сказал во время общения с журналистами перед началом переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Я недавно разговаривал с президентом Путиным не напрямую, и мы собираемся провести телефонный разговор сразу после сегодняшних встреч»,— сказал американский лидер журналистам.