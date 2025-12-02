После переговоров с Путиным Уиткофф встретится с Зеленским в Европе - СМИ

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и прибывший с ним Джаред Кушнер после встречи с президентом России Владимиром Путиным отправятся в Европу.

Об этом Axios сообщает со ссылкой на анонимные источники.

Американские представители встретятся с лидером Украины Владимиром Зеленским в одной из европейских стран, название которой пока не раскрывается, чтобы проинформировать его о переговорах с Путиным.

Уиткофф и Кушнер направились в Кремль для обсуждения с Путиным плана урегулирования конфликта в Украине.