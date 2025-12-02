 Утверждены численность и состав членов коллегии МИД Азербайджана | 1news.az | Новости
Политика

Утверждены численность и состав членов коллегии МИД Азербайджана

First News Media19:00 - Сегодня
Утверждены численность и состав членов коллегии МИД Азербайджана

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов утвердил постановление, которым определяется численный состав коллегии Министерства иностранных дел.

Согласно постановению, коллегия МИД будет состоять из 11 членов.

В её состав входят:

  • Председатель — министр иностранных дел Азербайджана;

  • Члены коллегии — заместители министра, ректор Университета ADA, руководители управления правового обеспечения, управления кадров МИД, а также начальник Представительства МИД Азербайджана в Нахчыванской Автономной Республике.

Кроме того, новым постановлением признаётся недействительным решение Кабинета министров №122 от 3 сентября 2004 года, которым ранее утверждался состав коллегии МИД.

