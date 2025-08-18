Трамп назвал переговоры с Зеленским успешными перед встречей с европейскими лидерами.

Трансляцию ведет Белый дом на YouTube-канале.

Президент США заявил, что беседа с украинским лидером прошла «очень продуктивно».

«Мы коснулись многих вопросов. Возможно, мы организуем трёхстороннюю встречу», — отметил Дональд Трамп, комментируя переговоры в Белом доме.

Трамп поблагодарил европейских лидеров за участие во встрече в Белом доме

Президент США отметил, что для него честь принимать их в резиденции и назвал прошедший день «очень успешным».

«Мы хотим остановить убийства и урегулировать этот конфликт», — заявил Трамп, говоря о войне между Россией и Украиной.

Он подчеркнул, что незадолго до этого провёл переговоры с Владимиром Зеленским:

«Для меня была большая честь встретиться с президентом Зеленским. Наши обсуждения охватили широкий круг вопросов».