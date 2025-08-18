 Минздрав о донорстве крови: «Регулярные доноры на 30–40% реже сталкиваются с инфарктами и инсультами» | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

Минздрав о донорстве крови: «Регулярные доноры на 30–40% реже сталкиваются с инфарктами и инсультами»

First News Media12:40 - Сегодня
Минздрав о донорстве крови: «Регулярные доноры на 30–40% реже сталкиваются с инфарктами и инсультами»

Интервью с заместителем исполнительного директора Республиканского банка крови Министерства здравоохранения Афет Зейналовой размещено на сайте Минздрава.

- Афет ханым, какие состояния исключают возможность стать донором крови?

- Донорство крови — это не только медицинская процедура, но и важный социальный акт, способствующий здоровью общества. Безопасность процесса строго регламентируется международными стандартами.

Постоянное отстранение от донорства необходимо для защиты здоровья как донора, так и реципиента. К причинам относятся инфекционные заболевания (ВИЧ, сифилис, гепатиты B и C), злокачественные опухоли, инсулинозависимый диабет, серьезные сердечно-сосудистые патологии, талассемия, гемофилия, хроническая почечная или печеночная недостаточность, аутоиммунные заболевания и эпилепсия. Эти состояния делают сдачу крови недопустимой.

- В каких случаях доноров временно отстраняют от сдачи крови и как долго?

- Временное отстранение связано с краткосрочными нарушениями здоровья или медицинскими процедурами. Например, после ОРВИ, гриппа или ангины донорство откладывается на 2–4 недели. После вакцинации «живыми» вакцинами — от 48 часов до 4 недель. Хирургические операции или инвазивные процедуры требуют годичного перерыва. Женщинам после родов сдавать кровь можно через 12 месяцев.

Посещение регионов мира, наиболее подверженных риску заболевания малярией, откладывает донорство на 1–3 года. Если донор сам получал переливание крови, ему также запрещено сдавать кровь в течение года. Главная цель — полное восстановление здоровья донора.

- Как донорство влияет на физиологию и здоровье человека?

- При сдаче крови человек теряет около 8–10% ее объема, что безопасно и стимулирует обновление организма. Активизируется костный мозг, вырабатывая новые клетки крови, что улучшает регенерацию и снабжение тканей кислородом. Обновление плазмы способствует выведению токсинов, нормализации обмена железа и снижению риска сердечно-сосудистых заболеваний. Донорство также стабилизирует давление и улучшает обмен веществ, действуя как биологическая «перезагрузка».

- Возможны ли побочные эффекты после донации и как их избежать?

— Донорство крови — безопасный процесс под медицинским контролем. В редких случаях возможны легкие симптомы: головокружение, слабость, тошнота. Они проходят быстро после отдыха. Для их предотвращения донору нужно хорошо питаться и пить достаточно жидкости перед процедурой, а после — отдохнуть 10–15 минут и избегать физических нагрузок. В Республиканском банке крови Министерства здравоохранения доноры находятся под наблюдением квалифицированного персонала.

- Как донорство влияет на сердечно-сосудистую и метаболическую системы?

- Донорство снижает вязкость крови, облегчая ее циркуляцию и уменьшая нагрузку на сосуды, что снижает риск гипертонии и закупорки сосудов. Исследования показывают, что регулярные доноры на 30–40% реже сталкиваются с инфарктами и инсультами. Контроль уровня железа предотвращает оксидативный стресс, защищая сердце и сосуды. Нормализация обмена веществ снижает риск ожирения и диабета 2-го типа.

- И в заключение хотелось бы узнать, какое психологическое значение имеет донорство для человека и общества?

- Донорство - глубокий акт гуманизма. Осознание того, что ты спасаешь жизни, снижает стресс, повышает самооценку и укрепляет чувство сопричастности обществу. Регулярная донация — залог стабильности системы здравоохранения, особенно при экстренных операциях, родовспоможении, лечении пострадавших в ДТП, онкологических и наследственных заболеваний крови.

Стабильное донорское движение открывает более широкие возможности для Министерства здравоохранения оперативно реагировать в чрезвычайных ситуациях, сохраняя самое ценное — жизнь людей.

Поделиться:
328

Актуально

Общество

Погода на вторник: В Баку ожидается до 35 °C

Мнение

Эксперт об ударе РФ по нефтебазе SOCAR в Украине: Несмотря на переговоры в США, ...

Политика

Фархад Мамедов: Россия поднимает уровень напряженности, который не может ...

Общество

Возбуждено уголовное дело в отношении иностранцев, снимавших неэтичные видео на ...

Общество

Погода на вторник: В Баку ожидается до 35 °C

Арестованы лица, проводившие религиозные обряды в общественном месте

Обнародован прогноз погоды на вторник для пляжей Абшерона

В Баку начала работу новая Детская туберкулёзная больница - ФОТО

Выбор редактора

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

В Ханкенди состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с участниками III Шушинского Глобального медиафорума - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

«Хаос на экспорт»: почему Россия обречена быть вечным производителем кризисов

Новости для вас

В Баку продолжается строительство новой дороги - ФОТО

Завтра три столичных района останутся без газа

Возбуждено уголовное дело в отношении иностранцев, снимавших неэтичные видео на Аллее шехидов - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Посольство Азербайджана во Франции сделало заявление о ситуации с семьей, у которой отобрали детей

Последние новости

Глава Госдепа заявил, что США неинтересны рассказы Путина о «первопричинах» войны

Сегодня, 14:37

Пострадавший во время нападения вооруженных сил Армении на Лачин: Четверо членов нашей семьи погибли во время артобстрела

Сегодня, 14:25

Пезешкиан совершит визит в США

Сегодня, 14:20

Погода на вторник: В Баку ожидается до 35 °C

Сегодня, 14:10

Арестованы лица, проводившие религиозные обряды в общественном месте

Сегодня, 14:00

Тегеран заверили в том, что военные силы третьих стран не будут размещены в регионе - Багаи

Сегодня, 13:55

Эксперт об ударе РФ по нефтебазе SOCAR в Украине: Несмотря на переговоры в США, боевые действия ведутся с еще более высокой интенсивностью

Сегодня, 13:45

Обнародован прогноз погоды на вторник для пляжей Абшерона

Сегодня, 13:32

Фархад Мамедов: Россия поднимает уровень напряженности, который не может остаться без ответа Баку

Сегодня, 13:25

В Баку начала работу новая Детская туберкулёзная больница - ФОТО

Сегодня, 13:10

Найдена пара, которой Джастин Тимберлейк объявил пол ребёнка на концерте в Баку - ВИДЕО

Сегодня, 12:50

Минздрав о донорстве крови: «Регулярные доноры на 30–40% реже сталкиваются с инфарктами и инсультами»

Сегодня, 12:40

Возбуждено уголовное дело в отношении иностранцев, снимавших неэтичные видео на Аллее шехидов - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 12:25

Советник Хаменеи: Война с Израилем или США может начаться в любой момент

Сегодня, 12:05

Новые детали в деле о 520 тыс. долларов: Пользователи соцсетей обсуждают арест Раксаны - ФОТО

Сегодня, 11:55

На светофорах у станции метро «Эльмляр Академиясы» установлены секции для пешеходов - ФОТО

Сегодня, 11:45

В Турции назвали аэропорт Ататюрка подходящим местом для саммита по Украине

Сегодня, 11:38

В Азербайджане принят новый государственный стандарт по борьбе с коррупцией

Сегодня, 11:20

Авария рядом с Бакинским Олимпийским стадионом спровоцировала пробки

Сегодня, 11:05

Дорожная полиция напомнила водителям об опасности использования телефона за рулём

Сегодня, 10:50
Все новости
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Интервью 1news.az с основателем и руководителем Restart Initiative Эмином Милли. - Как бы вы кратко сформулировали миссию Restart Initiative? - Мы создаем12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10
Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

08 / 08 / 2025, 18:30
Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

02 / 07 / 2025, 15:22
«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

25 / 06 / 2025, 10:05
История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

17 / 06 / 2025, 14:06