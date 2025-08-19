Водитель, внесший изменения в конструкцию автомобиля, пойман за автохулиганство и арестован - ВИДЕО

Водитель, внесший изменения в конструкцию автомобиля, создавая реальную опасность для других участников движения и совершая действия, подпадающие под автохулиганство, был зафиксирован камерами наблюдения Главного управления Государственной дорожной полиции.

На основе полученных координат сотрудники Отдела государственной дорожной полиции Абшеронского районного управления полиции оперативно задержали нарушителя, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу МВД.

В отношении водителя была проведена соответствующая документация, собранные материалы направлены в суд. По решению Абшеронского районного суда у данного лица были ограничены права на управление транспортным средством, и он был административно арестован.

«Главное управление Государственной дорожной полиции вновь предупреждает, что лица, допускающие подобное поведение - представляющее реальную угрозу жизни и здоровью людей и явно проявляющее неуважение к другим участникам движения, - будут подвергаться самым строгим мерам в рамках законодательства», - отмечают в МВД.