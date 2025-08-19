Встреча Трампа, Путина и Зеленского может пройти в Риме - СМИ
Трехсторонняя встреча президентов США, России и Украины Дональда Трампа, Владимира Путина и Владимира Зеленского может пройти в Риме.
Об этом сообщил британский телеканал Sky News со ссылкой на источник в европейских дипломатических кругах.
По его данным, Трамп и Зеленский выступают за проведение встречи в Риме. Этот вариант переговорной площадки поддерживают вице-президент США Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио.
При этом российская сторона, согласно телеканалу, предпочитает вариант с Женевой.
