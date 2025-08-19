Трамп обещает: Украина получит «много земли»

Президент США Дональд Трамп пообещал, что Украина по итогам мирного соглашения с Россией получит «много земли».

Об этом американский лидер заявил в эфире Fox News.

«Украина получит спасательный жилет <...> и они получат много земли! Но это война, а Россия — сильная страна.

Нравится это людям или нет — она могущественная страна. Она намного больше», — сказал он.

Трамп считает, что украинскому президенту Владимиру Зеленскому «нужно проявить гибкость» в вопросе урегулирования российско-украинского конфликта.

«Я разрешил семь войн, и я думал, что эта будет одной из самых простых. Оказалось, самой сложной. <...> Поэтому я надеюсь, что президент Путин будет вести себя хорошо, а если нет, ситуация будет тяжёлой, и я надеюсь, что Зеленский сделает то, что должен. Он также должен проявить гибкость», — подчеркнул Трамп.

Источник: РБК