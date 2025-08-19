Полиция задержала виновных в пожаре на поле в Ходжавендском районе

Задержаны лица, устроившие пожар на скошенном поле в поселке Гырмызы базар (Красный базар) Ходжавендского района.

Как сообщили в региональной группе пресс-службы МВД, в ходе расследования установлено, что возгорание произошло по вине 24-летнего Эльтуна Алиева и 34-летнего Ниджата Хубалыева из-за неосторожного обращения с огнем.

В результате пожара сгорела сухая трава на площади 15 гектаров.

В отношении задержанных приняты соответствующие меры.