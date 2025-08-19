Азербайджанский национальный градостроительный форум в этом году пройдет в двух городах

В этом году Азербайджанский национальный градостроительный форум пройдет осенью в двух городах страны.

Как передает Report, данный вопрос обсуждался на встрече посла Азербайджана в Кении Султана Гаджиева с министром по вопросам земель, общественных работ, жилищного строительства и городского развития этой страны Элис Вахоме.

Сообщается, что III Азербайджанский национальный градостроительный форум пройдет 15–17 октября текущего года в Ханкенди и Баку.

Как сообщалось, II Азербайджанский национальный градостроительный форум на тему "Устойчивые города как движущая сила экономического развития и борьбы с неравенством" проходил с 29 сентября по 2 октября. Его открытие состоялось в Зангилане. Цель форума заключалась в содействии обмену знаниями, формированию политики, привлечению общественности, наращиванию умений, а также поощрению сотрудничества и выработке стратегий для устойчивого городского развития.

В 2023 году форум проходил в городе Агдам.