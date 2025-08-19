 Госкомитет призывает родителей и общество защищать детей от опасного контента в соцсетях - ВИДЕО | 1news.az | Новости
Общество

Госкомитет призывает родителей и общество защищать детей от опасного контента в соцсетях - ВИДЕО

Феликс Вишневецкий11:10 - Сегодня
Госкомитет призывает родителей и общество защищать детей от опасного контента в соцсетях - ВИДЕО

Государственный комитет по проблемам семьи, женщин и детей Азербайджана выступил с обращением к родителям, общественности и представителям СМИ.

В обращении Госкомитета отмечается, что в последние дни в социальных сетях распространяются видеоролики с участием малолетних детей, которые вызывают справедливую обеспокоенность общества и серьёзный общественный резонанс.

«Особенно недопустимо, как с точки зрения этических и моральных ценностей, так и в правовом поле, демонстрирование малолетними девочками поведенческих и танцевальных движений, предназначенных для взрослых», - отмечают в Госкомитете.

Государственный комитет по проблемам семьи, женщин и детей сообщает, что возникновение подобных случаев, в первую очередь, связано с недостаточным осознанием родительской ответственности, оставлением детей без контроля на цифровых платформах и отсутствием их надлежащего просвещения в этой сфере.

«Одной из основных обязанностей родителей, опекунов и членов семьи является обеспечение безопасного и здорового окружения для роста и развития детей. Поведение, интересы и социальные навыки детей в период их формирования развиваются в большей степени под влиянием визуальных и эмоциональных факторов. По этой причине неэтичный контент, распространяемый на платформах социальных сетей, «тренды» и визуальные воздействия представляют серьёзный риск для детей», - заявляют в Госкомитете.

В своем обращении Государственный комитет по проблемам семьи, женщин и детей подчеркивает следующее:

- В соответствии с законодательством Азербайджанской Республики любые действия, нарушающие права детей и наносящие ущерб их моральному и психологическому развитию, недопустимы.

- Конвенция ООН о правах ребенка, к которой Азербайджан присоединился с 1992 года, создаёт международно-правовую базу против эксплуатации детей и всех форм насилия в отношении них.

- Публикация в социальных сетях фото- и видеоматериалов с детьми, снятых ненадлежащим образом, является грубым нарушением прав ребёнка и способствует увеличению случаев педофилии и эксплуатации детей.

В этом контексте Государственный комитет по проблемам семьи, женщин и детей обращается к родителям, общественности и представителям СМИ со следующим призывом:

- Относитесь серьёзно к публикации фото- и видеоматериалов с детьми в социальных сетях;

- Постоянно контролируйте цифровой контент, который просматривают дети;

- При обнаружении любых нарушений этических, моральных или правовых норм информируйте соответствующие государственные органы и правоохранительные структуры;

- Перед публикацией видеороликов с участием детей учитывайте их психологическую, моральную и правовую безопасность;

- Обучайте детей с раннего возраста правильному использованию социальных сетей и прививайте уважение к личным границам.

«Не забывайте, что дети - наше будущее. Их рост в здоровой, безопасной и достойной среде - это ответственность не только государства, но и всего общества. Давайте вместе защищать права детей!» - отмечают в Госкомитете.

Отметим, что ниже представлены кадры, вызвавшие в свое время резонанс в социальных сетях – именно о подобных случаях говорится в обращении Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей.

485

