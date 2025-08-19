Трамп: Путин хочет заключить сделку, как бы безумно это не звучало - ВИДЕО

Президент США Дональд Трамп считает, что российский лидер Владимир Путин хочет заключить сделку по Украине.

Oб этом американский лидер сказал приватно президенту Франции Эмманюэлю Макрону в преддверии встречи с европейскими лидерами в Белом доме.

"Я думаю он [Путин] хочет заключить сделку. Понимаете? Как бы безумно это не звучало", - сказал Трамп французскому коллеге. Вероятно, президенту США забыли выключить микрофон, и эта фраза попала в прямую трансляцию.

Отметим, что в эти минуты в Белом доме проходит закрытая для прессы часть встречи Трампа и Зеленского с европейскими лидерами.