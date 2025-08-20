В Баку украдены солнечные панели стоимостью 35 тыс. манатов

В Хазарском районе столицы Азербайджана было зафиксировано преступление.

С территории жителя поселка Гала были похищены солнечные панели стоимостью 35 тысяч манатов, водяной насос, самовар и электрические провода, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу МВД.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники 1-го отделения полиции Хазарского районного управления полиции задержали подозреваемых: 51-летнего И.Мамедова, 29-летнего А.Эйвазова и 24-летнего И.Буньядова.

По факту происшествия проводится расследование.