 В Баку украдены солнечные панели стоимостью 35 тыс. манатов | 1news.az | Новости
Общество

В Баку украдены солнечные панели стоимостью 35 тыс. манатов

Феликс Вишневецкий15:30 - Сегодня
В Баку украдены солнечные панели стоимостью 35 тыс. манатов

В Хазарском районе столицы Азербайджана было зафиксировано преступление.

С территории жителя поселка Гала были похищены солнечные панели стоимостью 35 тысяч манатов, водяной насос, самовар и электрические провода, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу МВД.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники 1-го отделения полиции Хазарского районного управления полиции задержали подозреваемых: 51-летнего И.Мамедова, 29-летнего А.Эйвазова и 24-летнего И.Буньядова.

По факту происшествия проводится расследование.

В Баку украдены солнечные панели стоимостью 35 тыс. манатов

