Ознакомление с работами по восстановлению частных домов и инфраструктуры в селе Кёлатаг Агдеринского района - ФОТО

First News Media14:00 - 21 / 08 / 2025
Ознакомление с работами по восстановлению частных домов и инфраструктуры в селе Кёлатаг Агдеринского района - ФОТО

21 августа Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с работами по восстановлению частных домов и инфраструктуры в селе Кёлатаг Агдеринского района.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в селе было 140 частных домов. 30 из них находились в непригодном состоянии, а 110 были частично пригодными для проживания. 26 частных домов уже полностью восстановлены. До конца октября этого года планируется восстановить еще 26 частных домов, а в 2026 году будут отремонтированы и восстановлены 58 частных домов. 15 августа этого года 26 семей, в общей сложности 89 человек, вернулись в родное село Кёлатаг.

В настоящее время продолжаются работы по созданию в селе современной социальной инфраструктуры. Так, отремонтированы один трансформатор и существующая линия электропередачи протяженностью 1 километр, восстановлена артезианская скважина, 26 домов обеспечены водой. В сентябре будет полностью завершено обеспечение села питьевой водой. На сегодняшний день проложено 10 тыс. 600 погонных метров новых газовых линий, предусмотрено проложить дополнительно 2800 погонных метров. Для эффективной организации отдыха и досуга жителей в селе разбит парк отдыха. Здесь созданы площадь Флага, спортивные и детские игровые площадки, рекреационная зона и зеленые насаждения.

Село Кёлатаг входит в состав одноименного административно-территориального округа Агдеринского района и расположено на склоне Карабахского хребта. С первых дней Карабахской войны оно было оккупировано вооруженными силами Армении. В сентябре 2023 года в результате антитеррористических мероприятий, проведенных Азербайджанской армией, село было освобождено от оккупации.

Х Х Х

Затем Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева побывали в доме жителя села Бахшалы Хатамова.

Президент Ильхам Алиев: Салам алейкум.

Мехрибан ханым Алиева: Здравствуйте, рады вас видеть.

Жительница: Здравствуйте, это наш дом.

Президент Ильхам Алиев: Как дела? Когда вы приехали?

Бахшалы Хатамов: Сегодня пятый день.

Президент Ильхам Алиев: Да, еще не прошло и недели. Это село и в советское время называлось Кёлатаг?

Бахшалы Хатамов: Да.

Жительница: Здравствуйте, рады вас видеть.

Президент Ильхам Алиев: Салам алейкум. Ой, какая красивая малышка.

Мехрибан ханым Алиева: Как её зовут?

Жительница: Зейнаб.

Мехрибан Алиева: Сколько ей месяцев?

Жительница: 15 дней.

Президент Ильхам Алиев: 15 дней?

Мехрибан ханым Алиева: 15 дней, машаллах. Как тебя зовут? Какая ты красивая девочка. Иди ко мне.

Бахшалы Хатамов: Господин Президент, она родилась в день, когда проводилась жеребьевка.

Президент Ильхам Алиев: Где родилась?

Бахшалы Хатамов: В поселке Аяг Гарвенд.

Президент Ильхам Алиев: Вы там жили?

Бахшалы Хатамов: Да.

Президент Ильхам Алиев: А теперь вы переехали в прекрасное, живописное место. Здесь есть все для жизни.

Бахшалы Хатамов: Очень красиво, большое спасибо, да хранит Вас Аллах, господин Президент.

Президент Ильхам Алиев: Приусадебный участок здесь тоже довольно просторный. Сколько лет этой девочке?

Бахшалы Хатамов: Два года.

Президент Ильхам Алиев: Поздравляю, живите счастливо.

Бахшалы Хатамов: Да ниспошлет Вам Аллах здоровья.

Мехрибан ханым Алиева: Давайте сфотографируемся вместе.

Бахшалы Хатамов: Большое спасибо.

Президент Ильхам Алиев: Здесь прекрасно, это настоящий рай.

Бахшалы Хатамов: Это действительно рай.

Президент Ильхам Алиев: Берегите себя.

X X X

После этого глава государства и первая леди посетили дом жителя села Рафаята Мусаева.

Президент Ильхам Алиев: Здравствуйте. Добро пожаловать.

Жительница: Здравствуйте.

Президент Ильхам Алиев: Как называется эта скала?

Рафаят Мусаев: Скала Сагсаган.

Президент Ильхам Алиев: Туда, наверное, ведет дорога.

Рафаят Мусаев: Это лесная дорога.

Президент Ильхам Алиев: Откуда, из Ходжалы?

Рафаят Мусаев: Большая часть приходится на территорию Ходжалы.

Президент Ильхам Алиев: Да, на территорию Ходжалы.

Жительница: Здравствуйте, большое спасибо, господин Президент, добро пожаловать.

Президент Ильхам Алиев: Здравствуйте. Вы здесь уже несколько дней? Сколько дней? Неделю?

Рафаят Мусаев: Неделю.

Президент Ильхам Алиев: Неделю. Как вам здесь живется?

Рафаят Мусаев: Замечательно, очень хорошо.

Президент Ильхам Алиев: Дом тоже красивый. Прекрасно отремонтирован.

Рафаят Мусаев: Да, очень красивый.

Жительница: Природа тоже красивая.

Президент Ильхам Алиев: Да, красивая, это райские места.

Жительница: И воздух чистый, прекрасный.

Президент Ильхам Алиев: Воздух тоже чистый, повсюду горы, леса, реки. И вода есть. Все есть.

Рафаят Мусаев: Все есть, все в порядке.

Президент Ильхам Алиев: Теперь вы разобьете сад, огород.

Рафаят Мусаев: Иншаллах, когда приедете в следующем году, сами увидите. Я занимаюсь пчеловодством.

Президент Ильхам Алиев: Да, пчеловодство очень хорошее дело. Сколько у вас пчелиных семей?

Рафаят Мусаев: 250 пчелиных семей, а около 300 – это племенное хозяйство.

Президент Ильхам Алиев: Отлично, поздравляю вас.

Рафаят Мусаев: Большое спасибо.

Мехрибан ханым Алиева: До свидания. Удачи.

Президент Ильхам Алиев: Еще раз поздравляю. Спасибо.

Жительница: Да поможет Вам Аллах. Большое спасибо.

Рафаят Мусаев: Большое спасибо, да Аллах будет доволен Вами.

Последние новости

В Азербайджане количество пассажиров, воспользовавшихся автобусным транспортом, превысило 1 миллиард человек

Сегодня, 15:12

В Туркменбаши состоялась встреча высокого уровня между Туркменистаном, Азербайджаном и Узбекистаном - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 15:05

Ильхам Алиев наградил военнослужащих Службы госохраны

Сегодня, 14:55

Глава Совбеза Армении обсудил с послом США вашингтонские договоренности с Азербайджаном

Сегодня, 14:45

Сила Победы - во имя Мира: главные месседжи из выступления Ильхама Алиева в Кяльбаджаре

Сегодня, 14:30

Обнародован прогноз погоды на субботу

Сегодня, 14:27

Трамп: Я знаю о траве больше, чем любой человек в мире

Сегодня, 14:15

Что умеет новый Redmi Pad 2 и чем он может удивить покупателей в Азербайджане - ФОТО

Сегодня, 14:10

Россия предупредила Армению о последствиях в связи с запуском Зангезурского коридора

Сегодня, 14:05

Первый жилой комплекс Кяльбаджара сдан в пользование жителей - ФОТО

Сегодня, 13:33

Глава Татарстана против лишения детей мигрантов, не знающих русского языка, возможности обучения в школах

Сегодня, 13:20

Губернатор Астраханской области обсудил сотрудничество с послом Азербайджана

Сегодня, 13:15

В Палестине разгорелся скандал из-за личности Варсен Агабекян-Шахин

Сегодня, 13:05

Посол Ирана в РФ: Реальной целью атак Израиля была смена власти

Сегодня, 12:50

«История Азербайджана» в V и VI классах будет преподаваться на государственном языке

Сегодня, 12:40

В Отдельной общевойсковой армии проведены учебные сборы с военнообязанными - ВИДЕО

Сегодня, 12:33

Предотвращено распространение огня на красильном заводе в поселке Ашагы Гюздек - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 12:27

Трагически погиб сын президента Федерации кэмпо Азербайджана - ФОТО

Сегодня, 12:20

Министр обороны Израиля обещает открыть перед ХАМАС «врата ада»

Сегодня, 12:05

Наблюдательный совет «Азербайджанских авиалиний» сформирован заново

Сегодня, 11:55
Все новости
