Штат Нацразведки США сократят почти вдвое

Директор Национальной разведки США Тулси Габбард намерена в ближайшие месяцы сократить на 40% численность сотрудников своего аппарата, а также прекратить работу центра по противодействию иностранному влиянию, в том числе со стороны России.

Об этом говорится в письменном заявлении ведомства.

Как следует из документа, Габбард намерена осуществить «давно назревшую реорганизацию» своего аппарата.

Он «будет сокращен более чем на 40% к концу 2025 финансового года (закончится 30 сентября 2025 года – ред.), что сэкономит налогоплательщикам свыше $700 млн в год».

В заявлении уточняется, что в рамках реорганизации функции созданного в 2022 году центра по противодействию «вредоносному иностранному влиянию» будут переданы другим подразделениям в составе Нацразведки США. В документе подчеркивается, что в наличии центра нет необходимости.

Ранее сотрудники упомянутого центра заявляли, что другие страны, включая Россию и Китай, проводят информационные кампании, нацеленные на оказание влияния на США.

Габбард отметила, что «за последние 20 лет аппарат директора Национальной разведки США стал раздутым и неэффективным». По ее словам, «в разведывательном сообществе США процветают злоупотребления властью, несанкционированные утечки информации, использование разведданных в политических целях».

Габбард координирует деятельность всех 18 американских разведывательных ведомств.

Источник: ТАСС