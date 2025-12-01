В Баку отмечен Национальный день Румынии - ФОТО

В Баку состоялся официальный прием, посвященный Национальному дню Румынии.

Как передает АЗЕРТАДЖ, на мероприятии, организованном посольством Румынии в Азербайджане, сначала были исполнены государственные гимны двух стран.

Выступивший на мероприятии посол Румынии в Азербайджане Василе Соаре рассказал об истории своей страны и значении Национального дня. Он отметил, что провозглашение Великого объединения румын Бессарабии, Буковины и Трансильвании, состоявшееся в Алба Юлии в 1918 году, сыграло важную роль в формировании румынской государственности.

Говоря о дружественных отношениях между Азербайджаном и Румынией, посол подчеркнул, что эти отношения подняты на уровень стратегического партнерства, а сотрудничество в сферах политики, экономики, энергетики, транспорта и гуманитарной области развивается динамично. Он особо отметил проект «Зеленый энергетический коридор», транспортные маршруты по Черному морю и рост двусторонних торговых связей как показатель крепкого диалога между двумя странами.

Заместитель председателя Милли Меджлиса Азербайджанской Республики Муса Гасымлы передал искренние поздравления Президента Ильхама Алиева государству и народу Румынии по случаю Национального дня.

Подчеркнув, что Румыния как одно из первых государств признала независимость Азербайджана в 1991 году, он отметил, что отношения, основа которым была заложена визитом Общенационального лидера Гейдара Алиева в Румынию, сегодня подняты на уровень стратегического партнерства. Взаимные визиты глав государств, подписанные документы, включая Совместную декларацию о стратегическом партнерстве, еще более укрепили правовую базу наших связей.

Затем мероприятие продолжилось художественной частью.