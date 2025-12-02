На Бакинском бульваре можно прокатиться по ледовому катку - ФОТО - ВИДЕО

1 декабря на Приморском бульваре открылась Новогодняя ярмарка.

Как передает АЗЕРТАДЖ, одним из самых примечательных новшеств ярмарки является первый в городе каток под открытым небом. Площадка, созданная UNNA Studio и организованная Фондом Nargis, расположена в зоне «Динамо». Ледовое покрытие достаточно просторное для свободного передвижения.

Также декоративное освещение и различные зоны развлечений, установленные на ярмарке, предоставляют посетителям доступный и интересный опыт.

В других частях ярмарки установлены павильоны для различных продавцов. Здесь предлагаются горячие напитки, сувениры, декоративные изделия и сезонные аксессуары.

Целью нынешней ярмарки является не только создание сезонной атмосферы, но и представление общественного пространства на территории бульвара в новом формате. Отмечается, что уже в первый день наблюдается большой поток посетителей.

Ярмарка будет функционировать до 5 января.