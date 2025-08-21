Безопасно ли для людей массовое нашествие гусениц в Баку?

В последние дни в некоторых районах столицы наблюдаются случаи массового нашествия гусениц, главным образом на тутовые деревья, которые, скопившись на деревьях, перебираются во дворы, жилые дома и на обочины дорог, что, в свою очередь, вызывает беспокойство у жителей.

В связи с этим специалисты провели осмотр территорий и установили, что это гусеницы американской белой бабочки, сообщает 1news.az со ссылкой на Хозяйственное объединение по озеленению города Баку.

Известно, что эта бабочка наносит вред 120 видам растений: различным видам тутовых деревьев, а также алыче, яблоне, сливе, абрикосу, груше, персику, тёрну, шиповнику, жасмину, вязу, тополю, смородине и другим.

В ходе исследований, проведённых на Абшероне, было установлено, что она питается 30 видами растений.

Отметим, что данные насекомые не представляют опасности для здоровья человека.

Для ликвидации организма, вредоносного для растений, специалисты Хозяйственного объединения по озеленению города Баку применяют различные меры борьбы. Учитывая, что американская белая бабочка является новым инвазивным видом для Азербайджана, при её обнаружении, независимо от численности, применяются меры по полному уничтожению всех очагов распространения.

В связи с вышеизложенным был разработан план мероприятий: на территории ежедневно проводится мониторинг, а в местах, где обнаружены гусеницы бабочки, выполняется обработка специальными средствами.